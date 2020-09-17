«Локомотив Тб» — «Динамо»: эксперты оценили шансы российского клуба победить в Грузии

Сегодня, 17 сентября, «Локомотив Тбилиси» примет «Динамо» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех клуба из Грузии оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.50.

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Локомотив Тб» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Проход «Локомотива» идёт за 4.40, проход «Динамо» — за 1.21.