«Спартак» — СКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — СКА.

Ставка: ИТМ 2 шайбы «Спартака» за 1.76.

«Армейцы» выдали серию из трёх ярких побед (6:4 с «Торпедо», 4:2 с «Локомотивом» и 5:2 с «Нефтехимиком»), после чего обидно уступили «Авангарду» (3:4). Получили три шайбы за 15 минут, сменили вратаря, приободрились и даже сумели отыграться. Но только ради того, чтобы пропустить решающую шайбу в большинстве.



В принципе, дело житейское. По качеству хоккея СКА оставил приятное впечатление, уступив сильному сопернику в равном матче. В третьем периоде вообще висел на воротах Эмиля Гарипова (21 бросок за 20 минут), однако тот действовал выше всяких похвал. И вот что получается.

Петербуржцы едут в гости злыми и мотивированными. Беречь силы им уже незачем — потом будут два полноценных выходных и домашняя серия. А «Спартак» захандрил, уступив на своём льду минскому «Динамо» (3:4 ОТ) и «Трактору» (1:2), который остался без заболевшего Анвара Гатиятулина.



У красно-белых солидные кадровые потери — выпали Лехтеря и Радил. Именно первое звено до этого приносило команде очки, показывая хорошее взаимодействие и обеспечивая солидный КПД. Без лидеров созидание даётся с колоссальным трудом, а изменение сочетаний снижает уровень сыгранности.



Собственно, челябинцев так и не получилось пробить в равных составах, единственную шайбу забросили в большинстве. Потому основная надежда подопечных Олега Знарка — дисциплина и Юлиус Гудачек. Даже при всех проблемах СКА в обороне забросить больше двух шайб будет очень сложно.



Мы бы выбирали между ИТМ 2 шайбы «Спартака» за 1.76 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.06. Москвичи соперника просто так не отпустят и будут упираться всеми силами, но отсутствие лидеров наверняка сыграет ключевую роль".