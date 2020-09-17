Дарья Касаткина — Катерина Синякова: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Риме

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 2-го круга турнира в Риме Дарья Касаткина — Катерина Синякова.

Ставка: победа Касаткиной за 1.61.

«После возобновления сезона Дарья заиграла увереннее, но она по-прежнему не способна противостоять соперницам уровня топ-20. Однако это из-за психологических проблем, а не игровых. Касаткина потеряла веру в свои силы, если раньше она выходила на корт и сражалась до последнего розыгрыша, то теперь после серий грубых ошибок и обидно проигранных геймов может опустить руки. В Риме представительница России наконец-то начала добывать желаемые результаты. Теннисистка, правда, ещё не встречалась с серьёзными соперницами, но она наладила подачу и без перепадов действует в розыгрышах.



Катерина способна добывать желаемые результаты на всех покрытиях, но стабильнее всего чешка выступает на профильном грунте, имея 65% винрейт. Синякова действует на корте исключительно агрессивно, она способна, но терпеть не может проводить затяжные розыгрыши. Если с форхенда теннисистка ведёт розыгрыши и обостряет с минимальным количеством ошибок, то с бэкхенда регулярно много обрезок. Катерина выделяется убойной подачей, а после первого мяча выбегает к сетке, где действует надёжно и с закрытыми глазами забивает смэшем (сказывается опыт выступлений в паре).



Конечно же, Синякова всех удивила сенсационной победой над Кербер. Но немка в ужасной форме и даже не бегала за мячами. Касаткина наконец-то начинает демонстрировать слаженную игру, поэтому вполне может выстрелить в Риме. В этом матче Катерина однозначно сделает акцент на свой атакующий потенциал, выходы к сетке и подачу. Но Дарья мастерски умеет сбивать ритм резаными, к тому же она подкручивает мячи и уверенно исполняет обводящие удары. Если россиянка выйдет на корт готовой к борьбе и отыграет на таком же уровне, как в предыдущих встречах, то ей по силам пробиться в 1/8 финала.



Касаткина прибавляет от матча к матчу, ей уже надоело проигрывать, поэтому Дарья должна продолжать победное шествие в Риме».