«Знамя» — «Ахмат»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
17 сентября «Знамя» и «Ахмат» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Телеспорт».
Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Знамени» оценён букмекерами коэффициентом 9.20.
Букмекеры не уверены, что матч Кубка России «Знамя» — «Ахмат» 17 сентября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.
Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 2.24. Ставки на гол в первые 15 минут принимаются за 3.40.
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