«Ак Барс» — «Салавата Юлаев»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ 17 сентября

Спортивный журналист Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салавата Юлаев».

Ставка: ИТБ 2 гола «Салавата Юлаева» за 1.92.

«Во-первых, забудьте то, что было в предыдущие годы, потому что сейчас очень странная ситуация. На старте сезона „Ак Барс“ ЦСКА обыграл, но в дальнейшем выглядел тяжеловато, хотя Билялов, наверное, в лучшей форме, чем второй вратарь. Мне кажется, что ставка, особенно в матчах с сильными соперниками, будет сделана именно на него.



«Салават Юлаев», в отличие от отдыхающего после матча с «Сочи» «Ак Барса», всё это время набирал форму, крутил, заряжал свои клюшки. Хартикайнена вообще уже не остановить. Гранлунд тоже в отличной форме. Все на пике, все офигенные. Главное нужно было Метсола немножко развести, и он набрал всё, что ему нужно.



Самое интересное. В предыдущих трёх встречах «Ак Барс» был сильнее, но заканчивались они с очень близким счётом. Хотелось бы больше остроты.



Из того, что я уже успела отметить на старте сезона, мне кажется, что «Салават Юлаев» выглядит более открыто и изощрённо. Вроде как все чувствуют себя спокойно. Вообще, это такая команда, которой никакая эпидемия не страшна, они всё время бегут, всё время забрасывают, пропускают, отыгрываются. Всё у «Салавата Юлаева» хорошо.



Короче говоря, я не буду рисковать и выберу индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2 с коэффициентом 1.92. Где два, там и три. Уж две «Салават Юлаев» точно забросит. В общем, это мой выбор на эту встречу".