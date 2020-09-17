«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Игоря Гамулы на матч квалификации Лиги Европы в Тбилиси

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы сезона-2020/2021 «Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Динамо» за 1.46.
«Команды будут играть в Тбилиси. Интересно будет посмотреть, потому что «Динамо» давно не участвовало в европейских кубках. Давно эта команда не поднималась высоко.
Сейчас очень интересно, потому что «Динамо» — команда новая, интересная, очень сбалансированная. Динамовцы должны добиваться хороших результатов.
Что касается грузинского футбола, то тут нельзя ничего сказать, ведь особо-то мы не знаем ничего, хотя за их футболом следим. Сказать, что команда сильна, я не могу.
Я думаю, что всё-таки «Динамо» без проблем добудет победу и пойдёт в следующий раунд. Моя ставка на этот матч — победа «Динамо» с коэффициентом 1.46».
- 17 сентября 2020
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