«Локомотив» Пл — «Тоттенхэм»: прогноз Михаила Поленова на матч квалификации Лиги Европы

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Локомотив» Пловдив — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» всухую за 1.93.

«Честно говоря, я не большой поклонник таланта Жозе — ни в футбольном смысле, ни в манере общения. Чего не отнять, так это амбициозности. Вылететь из Лиги Европы сейчас — это чудовищный удар по репутации Моуринью. Про „Тоттенхэм“ снят сериал, и сейчас совсем не время портить впечатление оплеухами. Так что я не сомневаюсь в ответственности подхода игроков и тренера к матчу.



Давайте теперь о том, что мы знаем о „Тоттенхэме“. Команда ещё весной избавила себя от обузы еврокубков, чемпионат закончен был давно, новый только стартовал. В условиях безумного 2020 года „Тоттенхэм“ готовился в рутинном режиме (если такой вообще бывает в пандемическое время). Это очень важный момент, потому что топ-клубы испытали огромные нагрузки на короткой дистанции, и это может привести к проблемам как в короткой перспективе, так и в длинной. У „Тоттенхэма“ этой проблемы нет, по крайней мере быть не должно.

Моуринью всегда был охотником за титулами, а это предполагает умение разложить силы и выстрелить там, где надо. Возможно, хватка уже не та, но первый тур точно не показатель. В Пловдиве надо будет играть близким к оптимальному составом, на максимуме концентрации.



В строю все лидеры, смущает только замена Алли в перерыве — это может говорить о плохой форме, но запас есть, можно даже придержать кого-то из лидеров на скамейке и усилить игру. Запас класса колоссален. Набор формы занимает какое-то время, с первых туров в Англии не принято лететь на всех порах — можно улететь не туда. Глубина «скамейки» позволит закрыть эту проблему.



«Локомотив» может иметь один важный фактор перевеса — как раз в функционале. В болгарской лиге позади пять туров, команда давно вкатилась в сезон и квалификация Лиги Европы — один из ориентиров, к которым команда должна быть на пике. Но так ли это? Цифры не в пользу «Локомотива». После 5 матчей — 6-е место в чемпионате, 2 поражения, разница мячей 7:7. Показатели записного середняка даже по меркам скромного болгарского чемпионата".