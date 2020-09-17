«Локомотив» Тб — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы 17 сентября

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Локомотив» Тбилиси — «Динамо» Москва в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2020/2021.

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал больше 2.5 гола за 1.82.

«Квалификация Лиги Европы. И, думаю, «Динамо» очень повезло со жребием. Вряд ли «Локомотив» готов к тем скоростям, к силовой борьбе, которую может предложить «Динамо». Наверное, даже в целом к уровню. Все-таки «Динамо» покупает игроков за десятки миллионов евро. Мне кажется, что если здесь команда допустит осечку, то это будет настоящее позорище. Они это прекрасно понимают. Поэтому, думаю, предельно мотивированными будут динамовцы на этот матч. У «Динамо» есть все, чтобы даже крупно выиграть.



Я выберу ставку «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча». Мне кажется, забитых мячей может быть много. У «Локомотива» единственный шанс — это идти в атаку. «Динамо» же с таким соперником должно разбираться».