«Ак Барс» – «Салават Юлаев»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 17 сентября

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.93.

«Первое «зелёное дерби» в текущем сезоне. Дождались болельщики одного из самых захватывающих матчей чемпионата, знатная битва нас ожидает. На данном этапе по всем показателям, тем более на домашней арене, сильнее выглядит «Ак Барс».

Считаю, что казанцы оформят уверенную победу с преимуществом в две шайбы. Они сейчас на подъёме, после победы. В своём предыдущем матче «барсы» на выезде со счётом 4:0 одолели ХК «Сочи». Удачный южный выезд у них получился, на эмоциях. Настрой сумасшедший. Они прекрасно понимают, что их команда сильнее. Если уберут двоих у юлаевцев — это всё, точная победа. «Ак Барс» умеет играть по заданию. Но так или иначе многое будет зависеть от вратарей.



На «зелёное дерби» настроятся оба коллектива. Это очень принципиальная схватка, одна из самых зрелищных во всей лиге. У казанцев ребята помоложе будут, некоторые станут играть персонально, всё внимание будет двоим хоккеистам, которые сейчас, по сути, лучшие бомбардиры в лиге. Статистика в пользу хозяев — шесть последних схваток на домашней арене остались за ними".