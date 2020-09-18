Симона Халеп — Даяна Ястремская: прогноз Сергея Фомина на матч 1/8 финала турнира в Риме

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Риме Симона Халеп — Даяна Ястремская.

Ставка: победа Халеп с форой (-3.5 гейма) за 1.64.

«Чтобы не повторяться, вкратце скажу: у Даяны произошла смена тренера (с некоторыми обидами на предыдущего), были и есть подозрения на травму, и, что более очевидно после двух матчей, она далеко не в лучшей форме. Вчера украинка провела очередную тяжёлую встречу, с вагоном ошибок добилась волевой победы над Амандой Анисимовой.



Симона Халеп нас тоже не впечатлила. Её матч против местной Жасмин Паолини был чересчур неровным, местами провальным на своих геймах. Но сделаем скидку на значительный перерыв (больше месяца) и невероятно мотивированную соперницу, которая положила на корт всю себя, дравшись за победу. И Халеп выиграла с относительно комфортным счётом 6:3, 6:4. Первый раунд пройден, дальше, скорее всего, будет легче.



Учитывая стили теннисисток, а именно то, что Ястремская играет в суперагрессивной манере «напролом», однако сыплет большим количеством ошибок, рискну предположить, что Симоне Халеп будет удобнее держать оборону против атаки украинки, нежели самой искать средства для взлома, как это было против итальянки.



Топовые игроки почти всегда прибавляют по ходу турнира. Считаю, что и Халеп покажет более качественную игру в этом матче».