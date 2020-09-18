Григор Димитров — Янник Синнер: прогноз Сергея Фомина на матч /8 финала турнира в Риме

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Риме Григор Димитров — Янник Синнер.
Ставка: тотал больше 22 гейма за 1.73.
«Нас ожидает один из самых интересных матчей 1/8 финала. Оба теннисиста набрали отличный игровой ход и готовы показать свои лучшие качества на корте.
Димитров без проблем преодолел барьер двух стартовых раундов. У него появляется уверенность в своей игре и получается качественно действовать на задней линии. Даже самый слабый элемент игры болгарина (удар слева) работает, как хорошие швейцарские часы. Да и в целом Григор допускает совсем мало грубых ошибок и показывает отличную физическую готовность.
Синнер, в свою очередь, не отстаёт по форме от Димитрова. Заметно прибавил молодой талант в игре на задней линии. Выполняет много острых и глубоких ударов. При этом и в защите может отработать на высоком уровне.
Максимально интригующе выглядит эта пара. Оба способны играть в высоком темпе и выполнять красивые комбинации. Определять победителя будет более стабильная игра на протяжении всего матча. Сложно сказать, кому это удастся лучше, скорее, будут положительные локальные отрезки как от одного теннисиста, так и от другого. Считаю, что мы увидим абсолютно равный матч с обоюдными шансами на итоговый успех».
- 18 сентября 2020
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:41
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 17 сентября 2020
-
20:06
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30