Григор Димитров — Янник Синнер: прогноз Сергея Фомина на матч /8 финала турнира в Риме

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Риме Григор Димитров — Янник Синнер.

Ставка: тотал больше 22 гейма за 1.73.

«Нас ожидает один из самых интересных матчей 1/8 финала. Оба теннисиста набрали отличный игровой ход и готовы показать свои лучшие качества на корте.



Димитров без проблем преодолел барьер двух стартовых раундов. У него появляется уверенность в своей игре и получается качественно действовать на задней линии. Даже самый слабый элемент игры болгарина (удар слева) работает, как хорошие швейцарские часы. Да и в целом Григор допускает совсем мало грубых ошибок и показывает отличную физическую готовность.



Синнер, в свою очередь, не отстаёт по форме от Димитрова. Заметно прибавил молодой талант в игре на задней линии. Выполняет много острых и глубоких ударов. При этом и в защите может отработать на высоком уровне.



Максимально интригующе выглядит эта пара. Оба способны играть в высоком темпе и выполнять красивые комбинации. Определять победителя будет более стабильная игра на протяжении всего матча. Сложно сказать, кому это удастся лучше, скорее, будут положительные локальные отрезки как от одного теннисиста, так и от другого. Считаю, что мы увидим абсолютно равный матч с обоюдными шансами на итоговый успех».