«Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах в 1-м туре Бундеслиги сезона 2020/21.
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.04.
«Две «Боруссии» — Дортмунд и Мёнхенгладбах — играют между собой в стартовом туре чемпионата Германии. Думаю, что воодушевление у этих команд сейчас на высоком уровне, поскольку в Германии всё-таки разрешили играть со зрителями. Пока это 20 процентов от заполняемости стадионов, но рассчитывают на то, что если ситуация со всем известным вирусом будет меняться в лучшую сторону, то будет 50 процентов.
Но для дортмундской «Боруссии» те 16 тысяч зрителей, которые придут на стадион, — это уже огромная подпитка. К тому же Дортмунд сделал много хороших трансферов, так что ему надо заявлять о себе как о серьёзной силе в немецком футболе, чтобы его перестали считать придатком «Баварии».
Я уверен, что дортмундцы пойдут в атаку, а оборона у них не самая хорошая, поэтому забитые мячи в этом матче мы можем ждать от каждой из команд. Мой вариант ставки — «тотал больше 3.5». Редко такое рекомендую, но в данном случае это соответствует матчу».
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