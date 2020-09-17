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«Ак Барс» – «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Плющева на «зелёное дерби» КХЛ 17.09

«Ак Барс» – «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Плющева на «зелёное дерби» КХЛ 17.09
Ставки / Прогнозы 0

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Салават Юлаев».

Ставка: итоговая победа «СЮ» за 2.42.

«Зелёное дерби». Какое бы место команды ни занимали в турнирной таблице, это всегда принципиальный матч двух старых соперников. От этого матча будет зависеть то, кто останется лидером в Восточной конференции. Кто из соперников на сегодняшний день показывает более значимую, более солидную и более зрелищную игру?

В настоящий момент у «Ак Барса» не всё ладится с реализацией моментов. Создают их хоккеисты немало, а вот с заброшенными шайбами пока не всё так хорошо, как хотелось бы.

У «Салавата» атака работает интереснее и мощнее. Это, пожалуй, самая сильная линия в команде. Кроме того у уфимцев лучше организована оборона, и хотя «Салават» будет играть в гостях, предпочтение отдам именно им. По всем объективным причинам «Салават» сегодня выглядит лучше «Ак Барса».

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