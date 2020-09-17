«Спартак» – СКА: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ 17 сентября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – СКА.
Ставка: итоговая победа СКА за 1.40.
«Команды совершенно по-разному начали сезон, и если СКА, как и ожидалось, с первых игр занял место среди лидеров Запада, то «Спартак» проигрывает чаще, чем выигрывает. Отсюда и невысокое для красно-белых место в таблице и 18 (больше всех на Западе!) пропущенных шайб.
Обе команды летом прилично обновились. За СКА — молодость, задор, натиск и огромное желание обыгрывать любого соперника, за «Спартак» — родные стены. Последние игры показали, что у «Спартака» есть проблемы с организацией игры и реализацией голевых моментов. В последнем матче против «Трактора» красно-белые имели массу моментов, но в итоге спасти игру не сумели. «Спартак» пока выглядит довольно блёкло.
В этой ситуации отдам предпочтение игрокам СКА. Ребята стараются в каждой игре, и пусть не всегда получается, но всегда действуют с большим желанием и огромной самоотдачей. Победа СКА в матче за 1.40».
- 17 сентября 2020
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