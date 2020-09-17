«Сочи» – «Локомотив»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.82.

«Сочинцы провели неплохой домашний матч против магнитогорского «Металлурга». Да, уступили в итоге в серии буллитов, но их игра оставила неплохое впечатление. Пока никак им не удаётся забросить шайбу дома – поражение от уральцев (0:1) и от казанцев (0:4). Но прогресс в игре с «Магниткой» вселяет оптимизм.



Для «Локомотива» это третий матч на выезде в сезоне, ярославцы пока имеют 50-процентный показатель – победа и поражение. И против «Динамо», и против СКА у «железнодорожников» не получился первый период. Против «армейцев» сумели собраться, попытались спасти матч, но не удалось. Возможно, существуют какие-то проблем с психологией. Именно с этой точки зрения стоит посмотреть на предстоящий матч. «Локомотив» фаворит и должен подтверждать свой статус».