«Уфа» — ЦСКА: прогноз Валерия Непомнящего на матч 8-го тура чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.67.
«Если раньше я сомневался, то сейчас думаю, что ЦСКА – явный фаворит. ЦСКА понимает, в какой футбол нужно играть, есть хорошее взаимодействие. Единственная проблема у армейцев, как всегда, это игра в обороне, в центральной зоне, и игра против «Спартака» показала, что сейчас центр обороны – это слабое звено.
«Уфа» меня разочаровывает в этом сезоне, у неё пропала настырность, какая-то наглость. У ЦСКА есть хорошая память, и я думаю, армейцы помнят, что они в прошлом розыгрыше РПЛ даже дома не смогли обыграть уфимцев. В целом «Уфу» можно было назвать грозой московских команд, но в этом сезоне она не блещет. Я понимаю, что у неё случились потери игроков, которые пока не восполняются должным образом, поэтому страдают качество игры и результаты.
ЦСКА прибавляет по ходу сезона, появляются новые игроки достаточно солидного уровня, и думаю, что армейцы поборются за высокие позиции. В предстоящем матче «Уфа» по зубам команде Ганчаренко, поэтому ставлю на победу хозяев.
«Уфа» в этом матче будет действовать от обороны, потому что против сильного соперника нет смысла ей раскрываться, лезть в атаку. Она будет ловить свой шанс в контратаках, что было козырем «Уфы», и я думаю, что Евсеев от этого не откажется.
У ЦСКА сейчас сильнейшая позиционная атака в чемпионате. Есть хороший контроль мяча на половине поля соперника, армейцы умеют вскрывать фланги. В ответных атаках ЦСКА также будет блистать, потому что появились быстрые игроки, которые могут решать эти вопросы».
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