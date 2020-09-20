«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Владислава Батурина на матч 2-го тура АПЛ

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.57.

«В матче 2-го тура АПЛ на «Стэмфорд Бридж» будут выяснять отношения гранды. Потративший на усиление состава огромные средства лондонский «Челси» примет чемпиона Англии «Ливерпуль».



Команда Фрэнка Лэмпарда начала новый сезон с победы на выезде над «Брайтоном» (3:1), и в её составе дебютировали звёздные немцы Тимо Вернер и Кай Хаверц. В прошлом сезоне «Челси» играл с серьёзными перепадами, но попасть в топ-4 столичный клуб смог, в концовке чемпионата синие обошли «Лестер» и добились путёвки в Лигу чемпионов.



«Ливерпуль» шикарно провёл прошлый сезон в АПЛ и досрочно с гигантским отрывом оформил долгожданный чемпионский титул. Новый сезон мерсисайдцы начали домашним матчем против вернувшегося после длительного перерыва в элиту английского клубного футбола «Лидс Юнайтед». Соперники выдали яркий, с сюжетом, драматургией и обилием голов матч, в котором благодаря хет-трику Мохамеда Салаха победили хозяева (4:3).



Понятно, что сезон только стартовал и команды через первые туры будут набирать форму, пока они не в состоянии на протяжении всех 90 минут показывать выдающийся футбол. Но за счёт большого количества звёзд, их космического мастерства мы вправе ожидать жаркой игры, в которой должно быть место голам.



«Челси» серьёзно усилился, потратившись больше всех клубов АПЛ в межсезонье. Понятно, что в футбол играют не деньги, а купленные на них люди, но сейчас у Лэмпарда такая классная обойма, что берегитесь все без исключения. Правда, обновлённый состав ещё не успел сыграться, и в этом преимущество «Ливерпуля» – у команды Клоппа лучше поставлена игра и более притёртый, обкатанный состав.



Не рискну ставить на победу одной из команд, начало сезона часто богато на неожиданности, сюрпризы и всякие выкрутасы. Поэтому предпочту поставить на голы: в составах команд огромное количество умельцев поражать чужие ворота».