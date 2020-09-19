«Урал» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч 8-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Зенит».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.33.

«Урал», в отличие от прошлого сезона, когда главным тренером был Парфенов, сейчас почти всегда действует в закрытой манере. У «Локомотива» в матче с «Уралом» были проблемы с игрой впереди, другим соперникам очень тяжело проходить оборону уральцев. Правда, команда и сама мало атакует, но ее защиту очень тяжело вскрывать. Клуб играет организованно, хорош в единоборствах.



Я знаком с главным тренером «Урала», Матвеевым, – воспитанником того, старого, «Уралмаша», в котором игра строилась в основном на самоотдаче. Нынешний «Урал» очень похож на своего тренера: ни в каком из единоборств футболисты не уступают, несмотря на то, какой счет на табло. Это очень дорогого стоит.



Посещал матч «Зенита» против «Арсенала». Когда туляки «были закрыты на все пуговицы», «Зениту» в атаке мало что удавалось. До гола Мостового у клуба из Санкт-Петербурга практически не было моментов. Я считаю, что «Зениту» будет тяжело, поскольку «Урал» станет играть от обороны. Даже если «Урал» будет проигрывать, то все равно не побежит вперед, а будет гнуть линию, ждать своего шанса".