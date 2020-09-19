«Сельта» — «Валенсия»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Сельта» — «Валенсия».
Ставка: победа «Сельты» за 2.37.
«Смотрел матч «Валенсии» с «Леванте» в первом туре и ждал, что «Леванте» не проиграет. Команда Пако Лопеса дважды вела в счёте, но в итоге уступила. В целом «Валенсия» не понравилась, просто «Леванте» далёк от лучшей формы.
«Сельта» — это совершенно другой соперник, у команды с прошлого сезона сохранились многие футболисты, она во многих матчах показывала яркий футбол. «Сельта» будет более надёжна в обороне, чем «Леванте», поэтому я поставлю на её чистую победу.
На «Валенсии» скажется уход многих лидеров команды, сейчас у неё состав стал слабее. Правда, там хороший тренер, но ему нужно время, чтобы притереться, а на данный момент я не вижу «Валенсию» конкурентом в борьбе за высокие места. «Сельте» вполне по зубам обыграть соперника».
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