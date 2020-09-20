«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» в рамках 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: «Челси» забьёт в первом тайме за 2.16.
«И «Челси», и «Ливерпуль» произвели неоднозначное впечатление в первом туре. «Аристократы» забили три мяча, но все они получились в какой-то степени случайными. По игре подопечные Лэмпарда смотрелись даже хуже «Брайтона»: мяч не держался, было много брака.
«Ливерпуль», со своим весельем в матче с «Лидсом», тоже оставил некоторые вопросы. В первую очередь это касается игры в обороне. Форма отдельных футболистов также вызывает опасения — например Роберто Фирмино.
Предсказывать исход этого матча уже во втором туре довольно сложно. «Челси» играет дома, возможно, предъявит дополнительных новичков (помимо Хавертца и Вернера). Немец здорово смотрелся в первом тайме стартового тура. Против защиты «Ливерпуля» у Тимо неплохие шансы открыть счёт голам в АПЛ. За счёт скорости и рывков Вернер может поймать гостей на высокой линии обороны. Ставлю на гол «Челси» до перерыва».
- 20 сентября 2020
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