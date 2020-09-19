«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 2-го тура чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» в рамках 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Арсенала» в первом тайме за 2.08.
«Английские букмекеры считают, что Дэвид Мойес — главный кандидат на первое увольнение в сезоне. Всё это говорит о проблемной ситуации в клубе. Новички плохо себя проявляют, да и игры тоже нет, как показал матч с «Ньюкаслом» (0:2).
У Артеты и его «Арсенала» всё намного лучше. Понятно, что «Фулхэм» — не показатель, но лондонцы сами по себе продемонстрировали очень уверенную игру. Едва ли у «канониров» возникнут серьёзные проблемы и против «Вест Хэма», особенно если «молотобойцы» продолжат играть в тот же футбол.
В отличной форме находятся и Обамеянг, и Ляказетт, и Виллиан. Вполне возможно, что уже до перерыва всё станет ясно. Предлагаю взять «победу «Арсенала», но не общую, а в первом тайме».
- 19 сентября 2020
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:29
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
- 18 сентября 2020
-
23:00
-
22:39
-
20:15
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15