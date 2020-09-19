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«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 2-го тура чемпионата Англии

«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 2-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед» в рамках 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Арсенала» в первом тайме за 2.08.

«Английские букмекеры считают, что Дэвид Мойес — главный кандидат на первое увольнение в сезоне. Всё это говорит о проблемной ситуации в клубе. Новички плохо себя проявляют, да и игры тоже нет, как показал матч с «Ньюкаслом» (0:2).

У Артеты и его «Арсенала» всё намного лучше. Понятно, что «Фулхэм» — не показатель, но лондонцы сами по себе продемонстрировали очень уверенную игру. Едва ли у «канониров» возникнут серьёзные проблемы и против «Вест Хэма», особенно если «молотобойцы» продолжат играть в тот же футбол.

В отличной форме находятся и Обамеянг, и Ляказетт, и Виллиан. Вполне возможно, что уже до перерыва всё станет ясно. Предлагаю взять «победу «Арсенала», но не общую, а в первом тайме».

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