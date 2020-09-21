«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 2-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити» в рамках 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (+1) за 1.96.
«Вулверхэмптон» уверенно и в своём стиле начал сезон, обыграв «Шеффилд» (2:0). «Горожан» мы не видели с момента поражения от «Лиона». Нам только предстоит выяснить, как это фиаско повлияет на игру «Ман Сити» в новом сезоне.
Для старта матч с «Вулверхэмптоном» крайне неудобен. Коллектив Санту ершистый, колючий, играющий на контратаках. Мало того, футболисты у «вулвз» собраны очень высокого уровня: Траоре, Хименез и другие. Они могут знатно помотать оборону «горожан», которая находится на стадии перестройки. Но «Ман Сити» всё равно фаворит, в том числе и по мнению букмекеров. Этим надо воспользоваться.
Предлагаю взять ставку с форой (+1) на хозяев. На дистанции такие исходы обычно играют в плюс. По мне, «Вулверхэмптон» может не просто набрать очки, а даже выиграть".
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