«Фамаликан» — «Бенфика»: прогноз и ставка на матч 1-го тура чемпионата Португалии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Фамаликан» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.

«Лиссабонцы переживают непростой период. Они завалили возобновление минувшего розыгрыша Примейры, позволив «Порту» без проблем забрать чемпионство. Второе место вопросов не вызывало («Спортинг» и остальные безнадёжно отстали), да только пришлось стартовать в Лиге чемпионов уже с третьего квалификационного раунда.



Дальше — кошмар. Выпал греческий ПАОК, а жеребьёвка решила, что играть предстоит в Греции. «Орлы», естественно, имели заметное преимущество: 73% владения мячом, 16-8 по ударам, 5-2 по попаданиям в створ, 10-2 по угловым. Соперник подсаживался на карточки, прижимался к воротам, но терпел.



В общем, мимо Лиги чемпионов подопечные Жорже Жезуза пролетели со свистом, а это огромный удар по карману. В Лиге Европы призовые гораздо меньше, так что ситуация крайне неприятная. Понятно, что команда будет необычайно зла и постарается выместить всю ярость в национальном первенстве. Ничего другого не остаётся.



Правда, соперник неприятный. Скромный «Фамаликан» стал главным открытием минувшего сезона Примеры. Выходец из первого дивизиона мощно стартовал и некоторое время даже лидировал в турнирной таблице. В итоге, правда, заданный темп не потянул и откатился на шестую строчку, но и это заслуживает комплиментов. Остановился в шаге от попадания в еврокубки.



В межсезонье «Бенфика» совершила несколько заметных трансферов, а вот «Фамаликан» продал целый ряд футболистов основного состава. Насколько удачно удалось подобрать замену — большой вопрос. По ощущениям старт сезона получится для хозяев непростым, предстоит улучшать взаимопонимание.



Думается, разъярённые лиссабонцы победят тут без особых проблем. Уровень состава у них теперь, пожалуй, сильнейший в стране, а противник ослаб за перерыв. На П2 с форой (-1) дают аккуратный коэффициент 1.67, варианты посмелее — П2 с форой (-1.5) за 2.25 и П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.80. Больше трёх хозяева вряд ли пропустят, но тягаться с грандом им будет сложно».