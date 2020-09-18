«Бавария» — «Шальке»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу
18 сентября «Бавария» примет «Шальке» в матче 1-го тура чемпионата Германии. Начало матча — в 21:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 24.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 11.50.
Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.
Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.88. Ставки на пенальти принимаются за 2.95.
«Бавария» — «Шальке». Прогноз: победа в Лиге чемпионов вдохновит Левандовского и Нойера
За 10 последних игр с «Шальке» мюнхенцы добыли девять побед. Семь — всухую.
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