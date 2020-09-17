Кубок России — 2020 по фигурному катанию: прогноз и ставки на 1-й этап в Сызрани

С 18 по 22 сентября в Сызрани будет проходить 1-й этап Кубка России по фигурному катанию. В прямом эфире соревнования покажет Первый канал. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.



Кубок России по фигурному катанию. 1-й этап. Сызрань



18 сентября, пятница



14:30. Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец

16:45. Танцы на льду. Ритм-танец



19 сентября, суббота



13:15. Танцы на льду. Произвольный танец

14:55. Женщины. Короткая программа

16:40. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец

19:15. Мужчины. Короткая программа



20 сентября, воскресенье



12:45. Мужчины. Произвольная программа

14:40. Женщины. Произвольная программа

16:40. Пары, юниоры. Короткая программа

18:00. Пары. Короткая программа



21 сентября, понедельник



13:00. Пары, юниоры. Произвольная программа

14:30. Пары. Произвольная программа

16:00. Девушки. Короткая программа

18:45. Юноши. Короткая программа



22 сентября, вторник



11:00. Произвольная программа

14:00. Юноши. Произвольная программа