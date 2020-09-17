Кубок России — 2020 по фигурному катанию: прогноз и ставки на 1-й этап в Сызрани

С 18 по 22 сентября в Сызрани будет проходить 1-й этап Кубка России по фигурному катанию. В прямом эфире соревнования покажет Первый канал. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.
Кубок России по фигурному катанию. 1-й этап. Сызрань
18 сентября, пятница
14:30. Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец
16:45. Танцы на льду. Ритм-танец
19 сентября, суббота
13:15. Танцы на льду. Произвольный танец
14:55. Женщины. Короткая программа
16:40. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец
19:15. Мужчины. Короткая программа
20 сентября, воскресенье
12:45. Мужчины. Произвольная программа
14:40. Женщины. Произвольная программа
16:40. Пары, юниоры. Короткая программа
18:00. Пары. Короткая программа
21 сентября, понедельник
13:00. Пары, юниоры. Произвольная программа
14:30. Пары. Произвольная программа
16:00. Девушки. Короткая программа
18:45. Юноши. Короткая программа
22 сентября, вторник
11:00. Произвольная программа
14:00. Юноши. Произвольная программа
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