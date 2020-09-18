«Краснодар» — «Химки»: эксперты оценили шансы гостей набрать очки в матче 8-го тура РПЛ

18 сентября «Краснодар» примет «Химки» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.25.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89.



Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.10. Ставки на пенальти принимаются за 2.46. Если «Химки» не проиграют, пройдёт коэффициент 3.30 (30%).

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