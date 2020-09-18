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«Краснодар» — «Химки»: прямой эфир, где смотреть трансляцию, по какому каналу

«Краснодар» — «Химки»: прямой эфир, где смотреть трансляцию, по какому каналу
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18 сентября «Краснодар» примет «Химки» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 9.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.25.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89.

Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.10. Ставки на пенальти принимаются за 2.46.

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В атаке подопечные Мурада Мусаева пока не блещут, зато пропускают мало.
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