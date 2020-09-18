«Нефтехимик» — «Авангард»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

18 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ HD».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Нефтехимика» идёт за 5.80.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард» 18 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Итоговая победа «Нефтехимика» доступна за 3.90, ставки на успех «Авангарда» с учётом овертайма и буллитов принимаются за 1.28.