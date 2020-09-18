Рафаэль Надаль — Душан Лайович: прогноз Сергея Фомина на матч 1/8 финала турнира в Риме

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Риме Рафаэль Надаль — Душан Лайович.
Ставка: тотал меньше 18.5 гейма за 1.74.
«Рафа вернулся после почти полугодичного перерыва блестяще, отдав лишь два гейма в первом круге текущего «Мастерса» Пабло Карреньо-Бусте. Желание играть и выигрывать видно невооруженным взглядом, а лёгкость движений и чистота игры, наверное, многих удивили и порадовали. А удивляться, собственно, нечему: испанец гроссмейстерски точно выстроил свою подготовку к возобновлению сезона. Практически ежедневные тренировки в собственной академии были увенчаны недельными спаррингами с Григором Димитровым — хоть и не мастером грунта, но теннисистом топ-уровня.
Лайович тоже своего рода «грунтовик», но что-то противопоставить Рафаэлю будет непросто: до старта турнира в Риме Душан проиграл 10 игр подряд с учётом выставок, да и здесь игра у серба пока рваная. В единственной грунтовой личной встрече, к слову, на «Ролан Гаррос»—2014 Лайович взял у испанца лишь пять геймов в трёхсетовике — 6:2, 6:1, 6:2
Ждём очередной лёгкой победы Рафаэля, проблем с мотивацией на «Мастерсах» у которого никогда не было. И который не оставляет соперникам проходных очков и геймов — Буста не даст соврать».
- 18 сентября 2020
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:41
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 17 сентября 2020
-
20:06
-
19:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30