«Краснодар» — «Химки»: прогноз Александра Мостового на матч 8-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Краснодар» — «Химки».



Ставка: победа «Краснодара» + тотал меньше 3.5 голов за 1.93.

«Химки» приехали в столицу Кубани в качестве аутсайдера, хотя лично я ждал большего от финалиста Кубка России. Ни единой победы, при этом подмосковный клуб забивает меньше одного мяча в среднем за игру – чем не повод записать гостей в одного из главных претендентов на вылет в ФНЛ.



Из позитивных новостей, это победа в первой игре Кубка страны над «Зенитом», правда, из Иркутска.



«Краснодар» прервал серию неудачных матчей победой над «Ротором», который подкосил коронавирус. Да, эта победа техническая, но это один из элементов футбола, который принёс «быкам» итоговые 11 очков и седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ.



Нельзя не отметить, что «горожане» в последний раз встречались 10 лет назад и тогда оба матча в рамках турнира ФНЛ завершились вничью. С тех пор в составе хозяев остался только капитан команды Александр Мартынович.



Я считаю, что «Химкам» вряд ли под силу удержать натиск кубанского клуба, которому также не надо ждать легкой победы. Предполагаю минимальный успех хозяев.



Моя ставка – победа «Краснодара» + тотал меньше 3.5 голов за 1.93».