«Нефтехимик» – «Авангард»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ 18 сентября

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.67.

«Команды находятся на разных уровнях таблицы Восточной конференции. «Авангард» — один из лидеров, «Нефтехимик» — один из аутсайдеров. В целом ничего удивительного нет, тем более что нижнекамцы столкнулись с большими проблемами в конце предсезонной подготовки — начале чемпионата.



«Авангард» — явный фаворит предстоящей игры. Команда отлично проводит начало сезона. Отличный по накалу, а главное – по результату, последний матч со СКА. Великолепный первый период, провал во втором. В общем, игра получилась качельная, но необходимого результата омский клуб добился. Качельная игра получилась.



Создав себе уют и хорошее, комфортное преимущество, потом всё это было разбазарено, но команда проявила характер и вырвала победу.



В этом матче ставлю на уверенную победу «Авангарда». Думаю, что счёт будет в районе 5:2. Ставка – «Авангард» с форой (-1.5) за 1.67».