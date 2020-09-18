«Нефтехимик» – «Авангард»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ 18 сентября

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.67.
«Команды находятся на разных уровнях таблицы Восточной конференции. «Авангард» — один из лидеров, «Нефтехимик» — один из аутсайдеров. В целом ничего удивительного нет, тем более что нижнекамцы столкнулись с большими проблемами в конце предсезонной подготовки — начале чемпионата.
«Авангард» — явный фаворит предстоящей игры. Команда отлично проводит начало сезона. Отличный по накалу, а главное – по результату, последний матч со СКА. Великолепный первый период, провал во втором. В общем, игра получилась качельная, но необходимого результата омский клуб добился. Качельная игра получилась.
Создав себе уют и хорошее, комфортное преимущество, потом всё это было разбазарено, но команда проявила характер и вырвала победу.
В этом матче ставлю на уверенную победу «Авангарда». Думаю, что счёт будет в районе 5:2. Ставка – «Авангард» с форой (-1.5) за 1.67».
- 18 сентября 2020
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:41
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 17 сентября 2020
-
20:06
-
19:45
-
19:00