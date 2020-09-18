«Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Нижнекамске

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» за 1.50.
«Нефтехимик» хоть и домашняя команда и обычно хорошо играет в своих стенах, но на старте сезона выглядит слабо. Недавно в команде был неприятный инцидент, связанный с коронавирусом, и даже один из матчей перенесли.
В прошлой игре «Нефтехимик» по всем фронтам уступил «Автомобилисту». В ближайших матчах клубу будет непросто, и не думаю, что он сможет оказать сопротивление одному из фаворитов сезона.
«Авангард» начал здорово, на очень хорошем уровне. Практически во всех матчах победы. Отлично «Авангард» действует и в меньшинстве, играет дисциплинированно. Недаром «ястребы» занимают вторую строчку в этом компоненте игры среди всех коллективов лиги.
Омский клуб – явный фаворит этой игры, и вариантов развития событий в этом матче, кроме как победа «Авангарда» в основное время, я не вижу».
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