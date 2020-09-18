«Краснодар» – «Химки»: прогноз Артура Петросьяна на матч 8-го тура РПЛ 18 сентября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» – «Химки».
Ставка: ИТБ 2 гола «Краснодара» за 1.93.
«Химки» — одна из двух оставшихся в РПЛ команд без единой победы в семи турах. У команды мало что получается впереди (5 голов в семи матчах, меньше них забил только «Ротор»), и всё достаточно плохо сзади (11 пропущенных мячей, больше только у «Уфы» и «Ротора»). Минимальная победа в Кубке над иркутским «Зенитом» особо не принимается в расчёт, и потому велика вероятность, что Дмитрий Гунько покинет занимаемый пост уже после матча с «Краснодаром».
«Быки» вынужденно пропустили матч в Волгограде — это, с одной стороны, плохо в плане недополучения игровой практики, с другой — хорошо для того, чтобы недавно вернувшиеся после травм игроки окончательно за это время восстановились. Перед игрой с ПАОК будет ещё четыре дня, и поэтому южане должны здесь сыграть боевым составом и выложиться на все сто.
Думаю, хозяева здесь будут владеть явным преимуществом, создадут немало моментов и как минимум два мяча забьют».
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