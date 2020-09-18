«Бавария» — «Шальке»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура Бундеслиги 18 сентября

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Шальке» в 1-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 1.5 гола в каждом тайме за 2.36.

«Стартовый матч Бундеслиги. Откровенно говоря, не понимаю, в чём можно искать шансы «Шальке». Команда слабее на всех мыслимых и немыслимых позициях. Состав собран просто ужасный, абсолютно. Я вообще предполагаю, что «Шальке» будет недалёк от того, чтобы бороться за выживание в этом сезоне.



Мы не знаем, в какой форме сейчас «Бавария». Но то, как она ударно прошла концовку прошлого сезона, как здорово подготовилась в период пандемии, говорит нам о том, что она должна быть и сейчас готова неплохо.



Я предлагаю делать ставку на забитые мячи в этом матче, а не на результат, тем более что найти какую-то внятную ставку на «Баварию» практически невозможно. Коэффициенты просто лежат на деньги. Выбираю вариант «тотал обоих таймов больше 1.5 мяча». Коэффициент — 2.36. Это может быть и 4:0, и 5:0 в пользу «Баварии». Может, конечно, и «Шальке» что-то забьёт».