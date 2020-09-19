«Кёльн» — «Хоффенхайм»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Кёльн» — «Хоффенхайм».
Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.50.
«Кёльн» — удобный соперник для «Хоффенхайма». В последних шести очных матчах у «деревенских» пять побед и одна ничья! В рамках Бундеслиги «Кёльн» выигрывал у неприятного оппонента в последний раз больше пяти лет назад, а в 2016 году одержал победу в Кубке. С тех пор как отрезало. Если говорить про прошлый сезон, то «Хоффенхайм» провёл его гораздо сильнее «Кёльна» (6-е место против 14-го).
Кроме того, я закладываюсь на то, что матч получится результативным с обеих сторон. У «Кёльна» ставка «обе забьют» сыграла в 11 последних матчах Бундеслиги! У «Хоффенхайма» статистика в этом плане похуже, но здесь мы должны снова вспомнить, что «Кёльн» можно причислить к удобным соперникам. Кроме того, в пяти последних матчах этих команд из шести сыграла ставка «ТБ 2.5».
Поскольку турнир только начинается и сложно прогнозировать текущее состояние команд, предлагаю ориентироваться на историю встреч и последние игры прошлого сезона».
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