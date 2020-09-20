«Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» за 1.78, «Реал» не проиграет + обе забьют за 2.01.



«Совсем недавно команда Зидана провела товарищеский матч с «Хетафе». Практически все футболисты сыграли по 45 минут, тренировочный матч. Важно отметить, что «Реал» выиграл (6:0), а Карим Бензема забил 4 мяча. «Реал Мадрид» готов к чемпионату. Выезд в Сан-Себастьян, традиционно, трудный. В прошлом сезоне «Реал Сосьедад», пусть и на «Сантьяго Бернабеу», выбил мадридский «Реал» из Кубка (4:3), а позапрошлом сезоне «Реал Сосьедад» взял 6 очков в матчах чемпионата с мадридским «Реалом». Команда Зидана в прошлом сезоне ответила аналогичным образом, но «Реал Сосьедад» всегда забивал, всегда дает бой.



В то же время «Сосьедад» очень не понравился в первом туре по итогам матча с «Вальядолидом». Баски забили совершенно случайный гол, благодаря которому вырвали ничью на последних минутах. Была чистая ошибка вратаря. Плохо играл «Сосьедад» — у «Вальядолида» были еще две штанги и команда очень легко проходила оборону «Сосьедада». Боюсь, баски на данном этапе не в лучших кондициях. Мне кажется, резонно поставить на «Реал Мадрид».



Выберу две ставки. Поставлю на победу «Реала» и что «Реал Мадрид» не проиграет и обе команды забьют. Учитывая, что «Реал Сосьедад» практически всегда «Реалу» забивает, но при этом редко когда выигрывает, думаю, самый вероятный исход матча – 2:1 или 3:1 в пользу «Реала». Если баскам повезет, могут рассчитывать на 1:1. Мне кажется, «обе команды забьют и при этом «Реал Мадрид» не проиграет» — столь же хорошая ставка, как и просто на чистую победу «Реала Мадрид».