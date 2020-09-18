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«Лион» — «Ним»: прогноз Павла Занозина на матч 4-го тура Лиги 1

«Лион» — «Ним»: прогноз Павла Занозина на матч 4-го тура Лиги 1
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги 1 «Лион» — «Ним».

Ставка: победа «Лиона» + тотал больше 2.5 гола за 1.93.

«В матче «Лион» — «Ним», по-моему, есть очевидный фаворит и очевидная вероятность большого количества голов. В трёх первых играх с участием «Нима» было забито 13 мячей — это явно самая бесшабашная команда Лиги 1. Весело может сыграть и «Лион», но всё-таки с серьёзной скидкой на более высокий класс. К тому же «Лиону» надо набирать ход — всего 4 очка в трёх турах пока не позволяют команде Руди Гарсии идти среди лидеров.

Конечно, тотальная распродажа не могла не сказаться на качестве игры лионцев, но даже в таком состоянии с «Нимом» они должны справляться. Сам же «Ним» наверняка забьёт и поучаствует в очередном перформансе, но остановить «Лион» сможет вряд ли. Так что предлагаю ставку на победу «Лиона» и тотал больше 2.5 голов — на мой взгляд, это самый выгодный вариант в этой встрече».

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