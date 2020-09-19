«Эвертон» — «Вест Бромвич»: прогноз Романа Гутцайта на матч 2-го тура чемпионата Англии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Вест Бромвич Альбион».

Ставка: тотал больше 1.5 гола во втором тайме за 2.00.

«У «Эвертона» сразу несколько крайне любопытных приобретений, причём обратите внимание, Карло Анчелотти бросает в бой сразу всех: здесь и Хамес Родригес, и Калверт-Льюин, и Ришарлисон, и Гомес и новички наподобие Аллана. В общем, «Эвертон» проведёт первый домашний матч в этом чемпионате.



В соперниках — клуб, который только-только вернулся на просторы элитного английского дивизиона. Давайте вспомним первый матч «Вест Бромвича»: 0:3 — с „Лестером“. Спокойный, медленный футбол от команды Славена Билича. Очень плотная игра на своей половине поля, использование тройки центральных защитников.



Не исключаю, что Билич от этого не станет отказываться. Как это часто бывает в матчах подобного класса соперников — ну а у «Эвертона», естественно, подбор исполнителей намного лучше, чем у «Вест Бромвича», — многое может решиться во втором тайме, когда силы покидают. А в идеальном тонусе обе команды ещё не оказались.



Я бы здесь предположил, что второй тайм будет результативным. Мой прогноз — «тотал второго тайма больше 1.5» с коэффициентом 2.00. Если в первом тайме «Вест Бром» продержится и не позволит «Эвертону» себя реализовать, то дальше всякое возможно: либо сам «Вест Бром» убежит в контратаку, либо «Эвертон» будет нагнетать и создавать моменты».