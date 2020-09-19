«Урал» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 8-го тура РПЛ 19 сентября

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ «Урал» — «Зенит».

Ставка: победа «Урала» с форой (+1.5) за 1.74.

«В прошлом году «Зенит» выиграл: 7:1 — дома, 3:1 — на выезде. Но тогда «Урал» был командой, которая очень плохо обороняется — в прошлом сезоне они пропустили больше всех в РПЛ.



Сейчас у него другая концепция: это более оборонительная команда, сменился тренер, сменились центральные защитники. Например, в победном матче прошлого тура у «Урала» была очень опытная пара Страннберг — Рыков. Парни надёжные. Плюс ещё появился новый опорный полузащитник Йовичич, вернувшийся в Россию. Конструкция в середине поля у «Урала» очень даже ничего, и может, мне кажется, противостоять и Дзюбе с Азмуном. Тем более что «Урал» сейчас больше внимания уделяет обороне в командном смысле.



Я хочу сыграть от обратного. Понятно, что «Зенит» — очень большой фаворит. Видно это по игре коэффициентов. Понятно, что за последние 14 матчей с «Зенитом» у «Урала» только одна ничья, всё остальное — поражения.



Мне кажется, что можно предположить серьёзную борьбу со стороны «Урала». Я выбрал аккуратный вариант с победой «Урала» с форой (+1.5) с коэффициентом 1.74.



И это при том, что «Урал» дома навязывает борьбу, он «Краснодар» на своем стадионе обыграл — 1:0. Нужно ловить этот хороший кэф. То есть даже если «Урал» проиграет с разницей в один мяч, то наша ставка выиграет».