«Урал» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 8-го тура РПЛ 19 сентября

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ «Урал» — «Зенит».
Ставка: победа «Урала» с форой (+1.5) за 1.74.
«В прошлом году «Зенит» выиграл: 7:1 — дома, 3:1 — на выезде. Но тогда «Урал» был командой, которая очень плохо обороняется — в прошлом сезоне они пропустили больше всех в РПЛ.
Сейчас у него другая концепция: это более оборонительная команда, сменился тренер, сменились центральные защитники. Например, в победном матче прошлого тура у «Урала» была очень опытная пара Страннберг — Рыков. Парни надёжные. Плюс ещё появился новый опорный полузащитник Йовичич, вернувшийся в Россию. Конструкция в середине поля у «Урала» очень даже ничего, и может, мне кажется, противостоять и Дзюбе с Азмуном. Тем более что «Урал» сейчас больше внимания уделяет обороне в командном смысле.
Я хочу сыграть от обратного. Понятно, что «Зенит» — очень большой фаворит. Видно это по игре коэффициентов. Понятно, что за последние 14 матчей с «Зенитом» у «Урала» только одна ничья, всё остальное — поражения.
Мне кажется, что можно предположить серьёзную борьбу со стороны «Урала». Я выбрал аккуратный вариант с победой «Урала» с форой (+1.5) с коэффициентом 1.74.
И это при том, что «Урал» дома навязывает борьбу, он «Краснодар» на своем стадионе обыграл — 1:0. Нужно ловить этот хороший кэф. То есть даже если «Урал» проиграет с разницей в один мяч, то наша ставка выиграет».
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