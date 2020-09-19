ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Москве

Спортивный журналист Дарья Миронова дала прогноз на матч регулярного сезона-2020/2021 КХЛ ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск.



Ставка: третий период результативнее первого за 3.40.



«Вряд ли кого-то удивляет, что армейцы ровно идут на старте сезона: пять побед, одно поражение, но очки во всех шести играх. В составе много изменений, но ЦСКА спокойно справляется и в ходе игр исправляет свои проблемы. Мы ещё ни разу не видели в деле Юханссона, но и без него в отличной форме Шарыченков и дебютант КХЛ Скотников.



У «Металлурга» хорошо смотрятся Прохоркин, Плотников, Карпов, Нестрашил. В общем, есть надёжные механизмы. Но стоит ли верить первого взгляду? Самому серьёзному сопернику за две недели «Металлург» не просто уступил, а влетел — 0:4!



Последние четыре очные встречи остались за ЦСКА. Даже если «магнитке» удастся захватить преимущество в этом матче, ЦСКА, испытывая трудности в первых отрезках, разгоняется к концу. На бумаге встречаются первая команда Запада и вторая Востока. На деле не жду огненного матча, эмоций в этой истории прибавить могут только гости.



Судя по предлагаемым коэффициентам, мало кто верит в то, что «Металлург» может забросить даже две шайбы в ворота ЦСКА! Это забавно, но правдоподобно. Что делать креативному и чёткому Прохоркину без шайбы?! А армейцем достаточно её просто контролировать и решать самим. Пойду скромно: в третьем периоде будет заброшено больше шайб, чем в первом! Откровенно говоря, я вообще не жду голов в первом отрезке».