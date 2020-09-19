«Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» М: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Футбольный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Мёнхенгладбах.
Ставка: победа «Боруссии» Д + обе забьют за 1.81.
«Кажется, впервые в своей карьере Люсьен Фавр во всеуслышание заявил о том, что он хочет бороться за титул. Правда, он говорил про Кубок Германии. Про победу в чемпионате пока руководители Дортмунда молчат. Но учитывая то, что «Боруссии» удалось сохранить Санчо, и учитывая то, как классно освоился в команде новичок Беллингхэм, а также учитывая то, что прогрессирует Рейна, можно предположить, что Дортмунд «бросит перчатку» «Баварии».
В первом туре матч сложный. Могут ли быть здесь сюрпризы? Да, могут. Мёнхенгладбахская «Боруссия» в который раз уже заслуживает комплиментов. За то, что в это тяжёлое время «Боруссия» ни одного из лидеров не потеряла и даже умудрилась немного укрепиться под Лигу чемпионов. Очень хорошие трансферы — Вольф и Валентино Лазаро, который переехал в Германию из «Интера». У Мёнхенгладбаха становится длиннее скамейка. Это очень важно, учитывая в скольких турнирах «Боруссия» будет участвовать.
Дортмунд тут кажется фаворитом, всё же получше подбор игроков. Но здесь есть риск — Розе очень хороший тренер, и Мёнхенгладбах в прошлом сезоне выдал несколько классных матчей с сильными соперниками. Кстати, и «Баварию» побеждал. Поэтому я выбираю аккуратный вариант — «1Х + обе забьют» с коэффициентом 1.81. Здесь вполне возможна также результативная ничья, но шансы Дортмунда повыше».
- 19 сентября 2020
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