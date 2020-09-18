«Бавария» – «Шальке»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Германии в Мюнхене

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» – «Шальке».
Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.31.
«Возвращается Бундеслига, а точнее начинается новый её сезон. Для многих это долгожданное возвращение. Потому что после карантина этот чемпионат смотрелся очень живо и с превеликим удовольствием.
И в первом же матче играет чемпион прошлого розыгрыша – мюнхенская «Бавария». Она будет дома принимать «Шальке». Мюнхенцы в прошлом сезоне смогли выиграть требл. И, судя по настрою и составу этой команды, сбавлять обороты она не собирается.
Поэтому в этой игре команда Флика является безусловным фаворитом. Конечно, полноценно футболисты вряд ли успели отдохнуть. Хотя немецкий чемпионат летом завершился одним из первых, а сейчас он возобновляется позже, по сравнению с Испанией, Францией и Англией.
Но это означает точно одно — немецкие клубы успели подготовиться к новому розыгрышу. «Бавария» осталась всё тем же топ-клубом Бундеслиги. «Шальке» в певом же матчей с ней придётся очень тяжело.
Предложу немного оптимистичный вариант для «Шальке» в этой встрече. Оптимистичный в том плане, что ей удастся поразить ворота мюнхенцев. Моя ставка – обе команды забьют, а выиграет в итоге «Бавария».
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