Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Бавария» – «Шальке»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Германии в Мюнхене

«Бавария» – «Шальке»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Германии в Мюнхене
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» – «Шальке».

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.31.

«Возвращается Бундеслига, а точнее начинается новый её сезон. Для многих это долгожданное возвращение. Потому что после карантина этот чемпионат смотрелся очень живо и с превеликим удовольствием.

И в первом же матче играет чемпион прошлого розыгрыша – мюнхенская «Бавария». Она будет дома принимать «Шальке». Мюнхенцы в прошлом сезоне смогли выиграть требл. И, судя по настрою и составу этой команды, сбавлять обороты она не собирается.

Поэтому в этой игре команда Флика является безусловным фаворитом. Конечно, полноценно футболисты вряд ли успели отдохнуть. Хотя немецкий чемпионат летом завершился одним из первых, а сейчас он возобновляется позже, по сравнению с Испанией, Францией и Англией.

Но это означает точно одно — немецкие клубы успели подготовиться к новому розыгрышу. «Бавария» осталась всё тем же топ-клубом Бундеслиги. «Шальке» в певом же матчей с ней придётся очень тяжело.

Предложу немного оптимистичный вариант для «Шальке» в этой встрече. Оптимистичный в том плане, что ей удастся поразить ворота мюнхенцев. Моя ставка – обе команды забьют, а выиграет в итоге «Бавария».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020