Светлана Кузнецова — Элина Свитолина: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Риме

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Риме Светлана Кузнецова — Элина Свитолина.

Ставка: победа Свитолиной за 1.58.

«Кузнецова способна конкурировать на всех типах покрытий (64% — средний показатель побед на быстрых кортах, 69% — винрейт на грунте). В силу возраста (35 лет) Светлана потеряла былую стартовую скорость, реакцию, и если на харде это заметно, то на грунте россиянка мастерски использует скольжение, за счёт чего добегает за самыми трудными мячами. Кузнецова умеет на корте всё, она может сбивать темп и ритм матча, тем самым сосредоточиться на контратаках, а может с первых геймов захватить инициативу и диктовать свои правила.



Свитолина – боец, она выходит на корт и до последнего гнёт свою линию. Например, в последнем матче Элина во втором сете подавала на матч, но допустила серию грубейших ошибок. Этим отлично воспользовалась соперница и вернулась в игру, однако проблемы ничуть не смутили украинку, она быстро пришла в себя и довела матч до закономерной победы. На данный момент теннисистка находится в оптимальной форме, к тому же Свитолина сама призналась, что около месяца практиковалась на грунте и готовилась к Риму.



Свитолина удивила всех уверенной победой над Павлюченковой. Украинка отлично подавала, в розыгрышах действовала агрессивно, при этом не допускала много ошибок. Кузнецова провела в Риме уже два матча, и в обоих случаях россиянка была в шаге от поражения, но в самый критический момент прибавляла, в результате одержала две волевые победы. Следует заметить, Светлана далеко не в лучшей форме, у неё плохо работают ноги, Светлана не выдерживает затяжные обмены ударами и в таких ситуациях начинает неоправданно рисковать, что заканчивается большим количеством ошибок. И в этом нет ничего странного, учитывая то, что Кузнецовой 35 лет, ведь в таком возрасте трудно вернуться к прежней форме после длительного перерыва.



Недооценивать Кузнецову точно не стоит, но сейчас Светлана не в лучшей форме, чем должна воспользоваться Свитолина».