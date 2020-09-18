«Краснодар» — «Химки»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 8-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Химки».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.65.

«В «Химках» второй раз за несколько месяцев меняется власть. В клуб приходит новый богатый инвестор, а спартаковский дух улетает куда-то в сторону Тушино. Вероятно, мест лишатся главный тренер Дмитрий Гунько, а также генеральный и спортивный директора. Их места, по данным инсайдеров, займут люди, близкие к агенту Павлу Андрееву, что предопределит кадровый вектор. Очевидно, что игра с «Краснодаром» уже ни на что не повлияет, даже если вдруг Гунько одержит победу.



Полагаю, что подмосковная команда выйдет на матч демотивированной, в ожидании перемен, когда выпрыгивать из штанов попросту нет смысла — ибо не поможет. Учитывая, что «Краснодар» в принципе сильнее плюс имел на подготовку к матчу аж две недели из-за отмены игры с «Ротором» по причине ковида, то ставка на победу хозяев выглядит если не ЖБ, то по крайней мере надежной и разумной. Я же сделаю более рискованный ход и выберу победу больше чем в один мяч».