«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва — «Спартак».

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.81.

«Столичное дерби скучным не будет уже потому, что Олег Знарок тренировал «Динамо», где завоевал два Кубка Гагарина, а теперь работает со «Спартаком». У обеих команд очень приличная атака. В составе динамовцев выделяется тройка, где зажигают Вадим Шипачев (3+4), Дмитрий Яшкин (5+0), Даниил Тарасов (3+2), и это я подсчитал четыре последних матча, в которых это звено набрало 17 очков и забило 11 голов. И в этих четырех матчах с участием «Динамо» было заброшено с обеих сторон соответственно 5, 9, 6 и 6 шайб.



С другой стороны, «Спартак» — крайне нестабильная команда. Может обыграть дома «Салават Юлаев» (5:3), а в следующем матче дома проигрть минскому «Динамо» (3:4). В четырех последних матчах с участием «Спартака» было заброшено 8, 7, 3, 2 шайбы. Причем в последних двух случаях проиграли дома, когда атака спартаковцев находилась в ступоре.



Ставить на итоговую победу «Динамо» нет смысла, слишком мелкий кэф. Верить в победу «Спартака» не стану – там хватает проблем. А значит, берем кэф 1.81 на то, что в основное время будет пробит тотал больше 4.5. То естьувидим от пяти шайб, что вполне реально».