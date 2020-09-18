«Краснодар» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Химки» в 8-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: «Краснодар» забьёт в обоих таймах за 2.17.

«Краснодар», так и не сыгравший с «Ротором» в Волгограде, но получивший три очка за техническое поражение волгоградского клуба, дома будет принимать «Химки». Поговаривают, что это чуть ли не ключевая игра для Дмитрия Гунько. 7 матчей — ни одной победы. «Химки» недобирают очки, недовольно правительство Московской области. Могут последовать оргвыводы. Как пишут многие телеграм-каналы, если «Химки» проиграют и сейчас, то Гунько может своего места лишиться.



«Краснодар» должен быть посвежее, так как он не играл с «Ротором». Но Мусаев сказал, что определённую физическую нагрузку футболисты получили, это компенсация за несыгранный матч. Те, кто был в лазарете у «Краснодара», уже в строю. Думаю, против такой команды, как «Химки», которая наверняка будет обороняться низким блоком, «Краснодару очень нужен гол в первом тайме, очень нужен быстрый гол. Учитывая, что форму набирает Классон, Кабелла, Ари уже был в заявке, думаю, у «Краснодара» есть ресурсы, чтобы огорчить «Химки» и первом тайме, и во втором.



«Краснодар», готовясь к ПАОКу в Лиге чемпионов, должен попробовать определённые модели наиграть уже с «Химками». Мой прогноз — «Краснодар» забьёт в обоих таймах за 2.17".