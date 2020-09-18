«Краснодар» — «Химки»: прогноз Егора Титова на матч 8-го тура чемпионата России 18.09.2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Химки» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/21.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.20.

«Краснодар» пропустил прошлый тур, но не по своей вине. Тяжёлая ситуация с коронавирусом в «Роторе». Матч отменили. Волгоградцам засчитано техническое поражение. Не уверен, что это на пользу краснодарцам. Всё-таки никто не хочет из рабочего ритма выбиваться. Но впереди Лига чемпионов, игра с ПАОКом. Может быть, сэкономленные силы там пригодятся.



У «Химок» ситуация непростая. Побед всё нет. Над Дмитрием Гунько нависла угроза увольнения. Ни в коем случае не хотел бы, чтобы руководство пошло на такой шаг. Думаю, проблема точно не в личности главного тренера. «Химки» в ряде встреч играли очень неплохо, отобрали очки в гостях у «Сочи». Но стабильно давать результат тяжело, когда состав недотягивает до уровня Премьер-Лиги. Один матч можно хорошо провести, как это было в Кубке России. Но на дистанции проблемы будут возникать. Нужны качественные футболисты. Без них ни один тренер не сможет давать результат на постоянной основе.



Думаю, и в этом матче шансов откровенно мало у химчан. «Краснодар» не лучшим образом стартовал, очки ему тоже очень нужны. При этом состав, качество игроков у краснодарцев выше. Минимум в два мяча они победят".