«Фиорентина» — «Торино»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1-го тура Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Торино».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Принято считать, что результаты товарищеских матчей ничего не значат и ориентироваться на них точно не нужно. Согласен с подобным утверждением. Результат в рамках подготовки к сезону вторичен, но количество голов, забитых командой, всё-таки говорит об уровне сыгранности.
«Фиорентина» в трёх товарищеских встречах забила 15 мячей (по 5 в каждой игре). Да, нужно делать скидку на слабый уровень соперников («фиалки» встречались с клубами из серий В и С), но можно говорить также об уровне готовности лидеров «фиалок». Рибери в хорошей форме (забил 4 мяча в 2 матчах), Кьеза забивает, результативно играет Куаме. То есть впереди пока многое получается.
«Торино» из-за травмы потерял на месяц своего звёздного новичка — швейцарского защитника Рикардо Родригеса. Но это не главная новость, связанная с туринцами. С нового сезона руководить командой будет Марко Джампаоло — тренер, который ставит атакующий футбол. В «Милане» Джампаоло быстро уволили, а в Турине у него, похоже, будет время привить команде комбинационную стиль.
Я жду от этого матча голов. У «Фиорентины» топовый подбор исполнителей в атаке, а у «Торино» есть ещё и тренер, любящий играть в атаку. Мой прогноз — «обе забьют за 1.8».
- 19 сентября 2020
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