«Эвертон» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура АПЛ 19 сентября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Вест Бромвич Альбион».

Ставка: победа «Эвертона» с форой (–1) за 1.98, победа «Эвертона» всухую за 2.56.

«Эвертон» очень прилично смотрелся в гостях у «Тоттенхэм Хотспур», ничуть ему не уступал и заслуженно победил, причём победа эта вполне могла быть крупнее. Особо отрадно, что Анчелотти впустил сразу несколько новых игроков в стартовом составе, и все они довольно гармонично вписались в его схему игры. На неделе «ириски» играли полурезервным составом на Кубок и снова выиграли (3:0), так что дела в стане синих «ливерпудлианцев» пока в полном порядке.



«Вест Бромвич» вообще ничего не создал за 90 минут матча с «Лестер Сити» и был заслуженно бит — 3:0. Команда Славена Билича, как я уже говорил на той неделе, не слишком впечатляла своей игрой в Чемпионшипе в прошлом сезоне, хоть и вышла напрямую в АПЛ, и вряд ли стоит ждать от неё какого-то качественного скачка в этом».