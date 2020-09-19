«Эвертон» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура АПЛ 19 сентября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» — «Вест Бромвич Альбион».
Ставка: победа «Эвертона» с форой (–1) за 1.98, победа «Эвертона» всухую за 2.56.
«Эвертон» очень прилично смотрелся в гостях у «Тоттенхэм Хотспур», ничуть ему не уступал и заслуженно победил, причём победа эта вполне могла быть крупнее. Особо отрадно, что Анчелотти впустил сразу несколько новых игроков в стартовом составе, и все они довольно гармонично вписались в его схему игры. На неделе «ириски» играли полурезервным составом на Кубок и снова выиграли (3:0), так что дела в стане синих «ливерпудлианцев» пока в полном порядке.
«Вест Бромвич» вообще ничего не создал за 90 минут матча с «Лестер Сити» и был заслуженно бит — 3:0. Команда Славена Билича, как я уже говорил на той неделе, не слишком впечатляла своей игрой в Чемпионшипе в прошлом сезоне, хоть и вышла напрямую в АПЛ, и вряд ли стоит ждать от неё какого-то качественного скачка в этом».
- 19 сентября 2020
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:29
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
- 18 сентября 2020
-
23:00
-
22:39
-
20:15
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30