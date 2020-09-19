«Лидс» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 2-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс Юнайтед» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Лидса» за 1.70.

«Лидс», конечно, произвёл отличное впечатление в матче с «Ливерпулем». Даже не столько тремя забитыми на «Энфилде» мячами, сколько стилем своей игры. Команда Марсело Бьелсы прессинговала чемпионов Англии на протяжении всего матча, играла дерзко и смело и чувствовала себя так вольготно, как не чувствовали себя приезжающие на главный ливерпульский стадион команды уже много лет.



Конечно, йоркширцы не будут изменять себе и продолжат играть в том же духе. Раз не испугались «Ливерпуля», то и «Фулхэм» они попытаются задавить. Менее трёх месяцев назад эти две команды встречались в Чемпионшипе, и тогда «Лидс» без больших проблем выиграл — 3:0.



«Фулхэм» ничего не смог противопоставить в домашнем матче «Арсеналу» в первом туре. В Лидсе «дачникам», думаю, будет примерно так же сложно. Хозяева всё-таки превосходят их и в физике, и в классе».